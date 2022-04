L’Ambassade de France en Algérie et le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger de la République Algérienne Démocratique et populaire lance à la suite de son appel à manifestation d’intérêt, un appel à projet dans le cadre du programme de partenariat PROFAS C+. Succédant à l'appel à manifestation d'intérêt clos depuis le 7 avril 2022, l’appel à projets est une deuxième phase d’identification de projet de partenariats institutionnels entre entités publiques françaises et algériennes en vue de répondre à l'appel à projets PROFAS C+. En soutenant les partenariats institutionnels entre entités publiques françaises et algériennes, PROFAS C+ permet, par le biais d’un co-financement, la réalisation de projets structurants de modernisation des activités et des organisations du secteur public, de part et d’autre de la Méditerranée. Il met à disposition des institutions publiques algériennes une expertise française à même de répondre le plus efficacement à des problématiques de politique publique. A la suite d’un appel à manifestation d’intérêt pour des projets de coopération institutionnelle bilatéraux, le présent appel PROFAS C+ permettra de sélectionner définitivement pour 2022 les partenariats institutionnels les plus pertinents entre les entités publiques des deux pays. Ils devront proposer la réalisation de projets structurants de modernisation des activités et des organisations du secteur public. Un atelier de conception de projet institutionnel en format hybride sera proposé aux différentes institutions algériennes intéressées le 21 avril et les 10, 11 et 12 mai 2022. La clôture de réception des projets suivant le modèle joint dans l’appel, interviendra le 19 mai 2022. Le téléchargement du pdf notice d’information PROFAS C+ 2022 pourra utilement faciliter la constitution du dossier.