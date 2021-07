Les travaux de la première séance de la 9ème législature de l'Assemblée populaire nationale (APN), ouverts jeudi, ont été couronnés par l'élection de M. Ibrahim Boughali, de la liste des indépendants "Wihda wa Tadaoul" (Unité et Alternance) de la circonscription électorale de Ghardaïa, comme nouveau président de la chambre basse du Parlement pour les cinq ans à venir.

Né le 3 mars 1963 à Beni Yezguene, M. Boughali a récolté 295 voix contre 87 pour Ahmed Sadouk du Mouvement de la société pour la paix (MSP), sur les 382 voix exprimées.

Titulaire d'une licence en science politiques et relations internationales de l'université d'Alger (Promotion 1986), le nouveau président de l'APN est considéré comme l'un des artisans de la réconciliation durant les évènements de Ghardaïa. Il a occupé plusieurs postes dont le dernier en date est celui de P/APW de Ghardaïa, président de la commission agriculture à l'APW (2017/2020), chef d'agence à la CNEP et Chargé d'études au niveau de la banque El-Baraka 96/97.

Dans une déclaration faite après l'annonce des résultats du vote, M. Boughali a indiqué que cette législature "édifie vraiment et sincèrement l'Algérie nouvelle souhaitée par le peuple algérien et pour laquelle le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est engagé", en assurant qu'il veillera à coordonner entre les différents groupes parlementaires et le gouvernement pour la concrétisation du programme du Président de la République.

Présidés par le doyen des députés, Abdelouahab Aït Menguellet, assisté des deux plus jeunes députés élus Hamad Ayoub et Bouchlaghem Abdelmoumene, conformément à la Constitution, les travaux ont été entamés par l'adoption de la liste des membres de la Commission de validation de la qualité de membre.

La commission est composée de vingt (20) membres dont 5 députés du parti du Front de libération nationale (FLN), 4 indépendants, 3 députés du Mouvement de la société pour la paix (MSP), 3 députés du Rassemblement national démocratique (RND), 3 du Front El-Moustakbal et 2 du Mouvement El-Bina El-Watani.

Le rapport de cette commission qui fait état, entre autres, de la nomination de Samia Moualfi de la circonscription électorale de Bejaïa (FLN) et de Hicham Sofiane Salawatchi (Chlef) de la même formation politique en tant que membres du nouveau gouvernement dont la liste a été annoncée mercredi, a été ensuite adopté par les députés.

Au terme de l'adoption, la séance a été levée pour procéder au vote à bulletin secret pour l'élection du président de l'APN. Deux candidats étaient en lice pour ce poste, en l'occurrence, Ibrahim Boughali de la liste des indépendants "Wihda wa Tadaoul" (Ghardaïa) et Ahmed Sadouk du MSP (Chlef).

Dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux de la première séance de la 9ème législature, M. Aït Menguellet a appelé à rétablir la crédibilité de l'APN pour rétablir la confiance avec le citoyen.

"Nous ne pouvons pas travailler en l'absence d'une confiance mutuelle", a-t-il déclaré à l'adresse des députés, précisant que "le peuple algérien n'en peut plus des mensonges et de l'hypocrisie, ce qui nous amène à œuvrer au rétablissement de la crédibilité de l'APN pour rétablir la confiance avec lui".

Nous avons une seule Algérie et vous représentez toutes ses régions, (...) Nous devons apporter notre appui au président de la République qui a ouvert les portes aux jeunes qui sont l'avenir du pays", a ajouté M. Aït Menguellet, jugeant nécessaire de "travailler dans un climat de confiance et d'entente au service de l'intérêt du pays loin des intérêts personnels".

Pour rappel, selon les résultats définitifs des élections législatives du 12 juin 2021 annoncés par le Conseil constitutionnel, le parti du Front de libération nationale (FLN) a remporté 98 sièges, suivi des indépendants (84 sièges), du MSP (65 sièges) et du RND (58 sièges).

Le Parti "Sawt Echaâb" (La voix du peuple) a remporté 3 sièges, le Parti de la liberté et la justice, le Parti de la justice et le développement, le Parti El-Fadjr El-djadid et le Front de la bonne gouvernance ont tous obtenu 2 sièges, alors que le Front de l'Algérie nouvelle, le Parti El-Karama, Jil Jadid et le Front national algérien ont remporté un (1) siège chacun.

Mardi, le Bureau provisoire de l'APN avait tenu une réunion présidée par M. Aït Menguellet, assisté des plus jeunes députés élus, en présence des représentants des partis politiques et du représentant des indépendants vainqueurs aux dernières législatives remplissant la condition de constitution de groupe parlementaire.

La réunion a été consacrée à l'ordre du jour de la séance du jeudi qui portait sur la formation de la Commission de validation de la qualité de membre, l'adoption de son rapport, puis l'élection du nouveau président de l'APN conformément aux dispositions de l'article 134 de la Constitution et de l'article 11 de la loi organique 16-12 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'APN et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement.