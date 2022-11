La Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés de l'Assemblée populaire nationale (APN) a tenu, samedi, une réunion consacrée à l'examen des amendements proposés au projet de loi portant statut général de la fonction publique, a indiqué un communiqué de l'APN. "La Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés, présidée par Zohir Khelladi, président de la commission, a tenu, en présence des cadres du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, une réunion consacrée à l'examen des amendements proposés au projet de loi complétant l'ordonnance N03-06 du 15 juillet 2006, portant statut général de la fonction publique", lit-on dans le communiqué. Le bureau de l'APN avait soumis à la commission "17 amendements remplissant les conditions légales pour examen avec les représentants des ministères concernés.