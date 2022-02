Le vice-président de l'APN chargé de l'activité extérieure, Moundir Bouden a présidé la cérémonie d'installation du Groupe d'amitié "Algérie-Palestine" à laquelle ont assisté l'ambassadeur de Palestine à Alger, Fayez Mohamed Mahmoud Abou Aita, le représentant du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Omar Harfouche et le président du Groupe parlementaire algéro-palestinien, le député Hamza Hamlaoui (du Front de libération nationale, FLN).

Dans son allocution d'ouverture, Bouden a précisé que le Groupe d'amitié Algérie-Palestine "traduit l'engagement de l'Algérie et son soutien à la lutte du peuple palestinien et à ses droits légitimes, y compris le recouvrement de son plein droit conformément à la charte et aux principes des Nations Unies".

Ce groupe d'amitié constituera un cadre de coordination qui donnera à la diplomatie parlementaire plus de poids en faveur de la question palestinienne et sensibilisera la Communauté internationale pour assumer pleinement ses responsabilités historiques et juridiques face à la persistance de l'occupation à défier la légalité internationale, ses manœuvres pour imposer la politique du fait accompli et son manquement à ses obligations".

Cette installation constitue "l'une des démarches de soutien inconditionnel à la question palestinienne".

De son côté, l'ambassadeur palestinien en Algérie, Fayez Mohamed Mahmoud Abou Aita s'est félicité de l'installation du groupe d'amitié Algérie-Palestine, faisant savoir que la Palestine "apprécie à juste titre le grand effort déployé par l'Etat algérien en faveur du peuple palestinien", et que ce groupe parlementaire "représente la direction algérienne et ses positions vis-à-vis de la cause".La position "inconditionnelle" et le soutien officiel, parlementaire et populaire "confirment la centralité de la cause palestinienne pour l'Algérie, et c'est d'ailleurs ce que nous avons constaté à travers les positions courageuses exprimées par Abdelmadjid Tebboune qui avait indiqué que le prochain sommet arabe était principalement un sommet de la Palestine".

Par ailleurs, le diplomate palestinien a salué la position de l'Algérie et de l'Afrique du Sud, lors du dernier sommet africain, sur la suspension de la qualité de membre observateur conférée à l'entité sioniste au sein de l'UA, qualifiant cette décision de "grande victoire pour la diplomatie algérienne et la cause palestinienne".

Les Palestiniens sont conscients du lourd tribut que paie l'Algérie en raison de son engagement envers la cause palestinienne, et par extension, toutes les causes justes dans le monde, a-t-il indiqué.

Le président du Groupe d'amitié parlementaire Algérie-Palestine,Hamlaoui a exprimé, lui, l'engagement de la partie algérienne à "travailler, de concert, avec les membres du Conseil national palestinien en vue de développer la relation fraternelle et œuvrer constamment à renforcer la coopération entre les deux pays et peuples dans tous les domaines", notamment dans les activités parlementaires bilatérales et internationales, de manière à les hisser au niveau des aspirations des deux peuples et au mieux des intérêts des deux pays.