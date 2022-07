Lors d'une rencontre organisée à l'occasion de la journée mondiale de la population placée cette année sous le thème "Vers une résilience démographique : exploiter les opportunités pour un avenir meilleur", en présence de représentants des agences des Nations Unies en Algérie et de plusieurs secteurs concernés, le ministre a affirmé que le recensement constitue "une source précieuse d'informations" (...) pour enrichir les bases de données disponibles ce qui permettra de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances et surtout mettre à profit les capacités de chaque citoyen au service du développement de notre pays".

Après avoir cité les différents programmes nationaux adoptés en matière de croissance démographique et leur relation avec le développement socio-économique en termes de progrès dans les domaines de la santé et de l'enseignement et d'amélioration des conditions de vie de la population, le premier responsable du secteur a mis en avant l'importance de cette avancée marquée par une "baisse notable du taux de mortalité infantile et maternelle avec une augmentation de l'espérance de vie chez les hommes et les femmes".

Le taux de mortalité infantile durant les dernières années est estimé à 18,9 cas de décès pour les moins d'un an sur 1000 naissances vivantes, tandis que le taux de mortalité maternelle a atteint 48,5 cas de décès sur 100.000 naissances vivantes.

Concernant l'espérance de vie à la naissance, qui reste un indicateur reflétant l'état de santé de la population, elle s'élève à plus de 77 ans pour les hommes et les femmes.

Insistant sur l'impératif de poursuivre les efforts dans le souci de garantir une prise en charge sanitaire de qualité et d'accorder un intérêt particulier aux femmes en âge de procréation, aux enfants, aux handicapées et aux personnes âgées, le ministre a souligné qu'"en dépit des progrès réalisés, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour rattraper les insuffisances dans tous les domaines et renforcer l'intégration des objectifs démographiques dans les différents programmes de développement économique, social et environnemental".

Le ministre a appelé les membres du Comité national de population à "mettre à jour la politique nationale de population pour 2030 en adoptant une approche basée sur la flexibilité démographique et en renforçant la coopération intersectorielle pour l'élaboration et la mise en œuvre des programmes et activités dans le domaine de la population et du développement".