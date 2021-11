Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a affirmé, lundi à Illizi, que les pouvoirs publics œuvraient à l’ancrage de la démocratie participative dans la gestion de la chose publique selon une approche nouvelle.

S’exprimant lors de la cérémonie d’installation de Ahmed Belhadad en tant que wali d’Illizi, dans le cadre du récent mouvement partiel opéré par le Président de la République dans le corps des walis, Beldjoud, a indiqué que "les pouvoirs publics oeuvrent à l’ancrage de la démocratie participative dans la gestion de la chose publique, selon une approche nouvelle reposant essentiellement sur une ouverture sur l’ensemble des catégories sociales, l’écoute de leurs préoccupations et leur prise en charge sérieuse dans le cadre d’une relation participative constructive".

Le ministre, qui est accompagné dans cette visite du ministre des Moudjahidine et des Ayant-droits, Laid Rebigua, a souligné que les pouvoirs publics accordent un intérêt particulier au processus de développement de cette wilaya, soutenant, à ce propos, que cela apparait à travers les financements importants mobilisés ces dernières années pour l’exécution des différents programmes de développement ayant permis de réceptionner divers équipements publics.

Ces programmes ont contribué à l’amélioration des conditions de vie du citoyen et à la satisfaction de ses doléances, notamment en matière de raccordement aux réseaux d’eau potable ayant atteint un taux de 98%, et autant pour celui de l’électricité et du gaz, en plus d’atteindre un taux de 94% en termes de scolarisation dans cette wilaya frontalière, a-t-il précisé.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a salué, par ailleurs, le rôle important assumé par l’Armée nationale populaire (ANP) aux frontières pour la défense du pays et sa préservation de toutes menaces, avant de valoriser aussi les efforts de l’ensemble des corps sécuritaires dans leur lutte contre la criminalité transfrontalière et dans leur protection de l’économie nationale.

Beldjoud a loué également le degré de vigilance des citoyens et des notables de la région et leur adhésion autour des institutions de l’Etat pour la stabilité de la région et du pays.

Il a appelé, au terme de son intervention, le nouveau wali d’Illizi à œuvrer avec abnégation et dévouement pour le développement de cette collectivité et sa promotion au rang des grandes wilayas du pays, au mieux des intérêts et attentes de ses habitants.

La cérémonie d’installation s’est déroulée au siège de la wilaya, en présence des autorités locales civiles et militaires, ainsi que d’élus des deux chambres du Parlement et des notables de la région.