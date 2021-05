L'agression de l'occupation israélienne "est une nouvelle forme d' agression découlant d'un esprit de nettoyage ethnique et par consensus national sioniste dans le cadre de la mise en oeuvre des plans du mouvements sionistes en partenariat avec les nouveaux évangéliques afin de détruire la mosquée d'Al Aqsa", a fait savoir l'ambassade de Palestine dans un communiqué, ajoutant que l'entité sioniste cherche à "construire le temple en chassant les arabes et les exterminant, outre la mise en oeuvre de la politique de l'apartheid".

L'ambassade de Palestine a estimé que "ces procédures sionistes font partie des plans visant les Arabe en Palestine, à Al Qods et à Sheikh Jarrah et à Bab el Amoud (porte de Damas)", affirmant qu'"en dépit de sa force armée, du terrorisme organisé de l'Etat, de la politique d'Apartheid et de la ségrégation raciale (...) l'occupation sioniste et son administration raciste n'arrivera pas à vaincre notre peuple palestinien notamment à Al Qods et à la mosquée d'Al Aqsa".

L'ambassade a appelé "tout un chacun à s'unir en tant qu'un seul peuple palestinien, participer à la lutte national sacrée et soutenir la résistance du peuple palestinien en tout lieu, notamment à Al Qods".

Elle a appelé, en outre, tous les pays arabes "à soutenir la lutte du peuple palestinien et à mettre à nu les plan de l'entité sioniste dans la bataille d'Al Qods".

Rappelant que "le président Mahmoud Abbas avait annoncé à maintes reprises qu'Al Qods est la capitale de la Palestine sans laquelle la stabilité ne saura être réalisée dans la région", l'ambassade a souligné que "l'occupation ne jouira de la paix qu'à travers la mise en oeuvre de la légalité international à travers la proclamation de l'Etat de Palestine avec Al Qods comme capitale".