Canicules, pluies diluviennes et inondations attribuées au réchauffement climatique ont causé des dommages de plus de 80 milliards d'euros en Allemagne ces dernières années, selon une étude publiée lundi et jugée "effrayante" par la ministre de l'Environnement. D'après cette étude commandée par les ministères du Climat et de l'Environnement, les vagues de chaleur et de sécheresse exceptionnelles des étés 2018 et 2019 ont provoqué des coûts de quelque 35 milliards d'euros, tandis que les inondations meurtrières de juillet 2021 dans l'ouest du pays ont coûté plus de 40 milliards. S'y ajoutent quelques 5 milliards de dommages supplémentaires liés à des orages violents ou pluies de grêles, selon un communiqué. Les canicules ont affecté en premier lieu l'agriculture et les forêts.