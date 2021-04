"Cet incident du mineur (Ch.M) comporte beaucoup de présomptions, ne présumant rien de bon pour le pays", a indiqué Me. Sellini dans des déclarations à la presse, en marge d’une rencontre à l’Ecole supérieure de la Magistrature de Koléa, soulignant que l’adolescent a "nié" durant son interrogatoire par le juge des mineurs, en présence de sa mère et de deux avocats désignés par l’Ordre des avocats, "avoir été victime d’une agression sexuelle, ou d’une forme de violence quelconque", en dépit de "l'insistance du juge durant cinq heures".

Me. Sellini s’est, en outre, interrogé sur les "raisons de faire venir un mineur de la ville de Boufarik (Blida), pour passer une nuit en dehors de sa maison familiale et dans une villa de la région d'Ain Benian (Alger), en compagnie de cinq personnes âgées entre 22 et 29 ans, c'est-à-dire des adultes, puis le faire participer à des marches et manifestations", tout en exprimant ses regrets à l’égard de cet incident, qu'"il y'a lieu de blâmer et de dénoncer", a-t-il estimé.

"Les faits prouvent que le mineur est une victime d’une manipulation politique qui ne présume rien de bon pour le pays", a, encore, réitéré Me. Sellini. "Me concernant je n’ai aucun doute qu’il existe des parties externes qui veulent créer une crise sociale en Algérie", a-t-il assuré, en outre.

A noter que le Procureur général près la Cour d’Alger, Sid Ahmed Mourad a indiqué, lundi soir, que le jeune mineur Ch.M "a refusé de subir un examen médico-légal approfondi", faisant état de "l'ouverture d’une enquête avec les personnes qui étaient avec lui le jour de l’incident.

Il a signalé l’application des procédures légales, après confirmation de l’identité du mineur et de son âge réel, en le faisant d’abord examiner par un médecin légiste, avant sa remise à sa mère. Sachant que l’examen, réalisé, le jour même, par le service de médecine légale du CHU Mustapha Bacha, n’a décelé aucune violation commise sur le mineur.

Sur un autre plan, le président du conseil de l’Ordre des avocats d’Alger, Me. Abdelmadjid Sellini, a déclaré que le "Hirak a réalisé des miracles inestimables en matière de lutte contre la corruption et de toutes les formes de favoritisme", appelant à "être optimiste quant à l’avenir et à s'orienter vers la construction des institutions de l'Etat".

"Les prochaines élections législatives sont un pas important pour concrétiser la rupture avec l’ancien système", a-t-il poursuivi, estimant qu'"il est temps de passer vers l’étape de construction et d’édification et de mener le pays à bon port".

Pour Me. Sellini "toutes les données actuelles démontrent que de nombreuses composantes de ce pays ont quitté le Hirak, après avoir été convaincues de la concrétisation de la rupture avec l'ancien système et les vieilles pratiques", et également persuadées de l’existence de parties étrangères œuvrant en vue de pousser l’Algérie "dans une impasse dangereuse en imposant +la politique de la chaise vide+", a-t-il déploré.

"Il est impératif pour nous de passer de l’étape des manifestations à celle de la construction, car les dangers qui guettent le pays sont nombreux, et visent à diviser l’Algérie ou à affaiblir son rôle pivot aux plans régional et continental", a ajouté Me. Sellini, assurant que le "changement et l'édification nécessitent beaucoup de temps et de participation à la construction, et la prise de conscience par le peuple des dangers qui guettent le pays".