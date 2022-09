Algérie Télécom a organisé samedi une "vaste" opération de nettoyage des plages au niveau de plusieurs wilayas du pays, conformément à son "engament citoyen visant à préserver l'environnement", indique un communiqué de l'entreprise publique. Cette initiative, à laquelle ont pris part des employés d'Algérie Télécom et leurs enfants, sous le slogan "notre environnement est notre responsabilité", vise à "sensibiliser le large public sur l'impact des déchets sur le milieu naturel" et "alerter sur l'importance de sauvegarder notre littoral et les richesses naturelles de notre pays", précise la même source. A travers cette opération de nettoyage, Algérie Télécom affirme vouloir "confirmer davantage son implication dans le développement durable afin d'instaurer une culture de la protection de l'environnement et du volontariat".