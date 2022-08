L’Algérie et la France donneront un nouvel élan à leurs relations économiques pour favoriser un partenariat équilibré, en vertu de la "Déclaration d’Alger pour un partenariat renouvelé entre l’Algérie et la France", signée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son homologue français, Emmanuel Macron. Paraphée samedi, au dernier jour de la visite officielle, de trois jours, du Président Macron en Algérie, la Déclaration d’Alger stipule que "l’Algérie et la France donneront un nouvel élan à leurs relations économiques pour favoriser un partenariat équilibré dans l’intérêt des deux pays". Dans cette optique, souligne la Déclaration dans son chapitre "Partenariat économique et pour la transition énergétique", elles (Algérie et France) entendent "favoriser une relance de leurs échanges économiques et encourager le développement des partenariats entre leurs entreprises, ainsi que la recherche pour l’innovation". Ainsi, "ces efforts porteront en priorité sur les secteurs d’avenir : le numérique, les énergies renouvelables, le s métaux rares, la santé, l’agriculture et le tourisme", note la Déclaration. En ce sens, "les deux parties sont convenues de coopérer ensemble sur la transition énergétique, notamment à travers une coopération dans les domaines du gaz et de l’hydrogène", souligne le document. "Elles sont également convenues de lancer un programme de recherche d’innovation technologique sur la récupération et le traitement du gaz de torchage", ajoute la même source.Cette relance, explique la Déclaration d'Alger, devrait se traduire par "l’accroissement de l’investissement, la préservation et la création d’emplois sur leurs territoires respectifs, notamment à destination de la jeunesse, à travers une étroite implication des opérateurs économiques des deux pays à sa définition et au suivi de sa mise en œuvre". Dans cette perspective, "les deux parties veilleront à l’opérationnalisation rapide du fonds d’investissement commun conçu pour accompagner les efforts conjoints de co-production et d’investissement". Les deux parties sont convenues "d’œuvrer au développement d’infrastructures logistiques sur les deux rives de la Méditerranée", souligne, par ailleurs, la Déclaration d'Alger. L’Algérie et la France ont, aussi, décidé de conclure un nouveau pacte pour la jeunesse, portant sur l’ensemble de ses dimension s et se traduisant par la mise en œuvre de projets concrets, parmi lesquels : "la création d’un incubateur de start-ups en Algérie, et son appui par les structures publiques et privées d’ores et déjà développées, en vue d’établir un réseau d’incubateurs de part et d’autre de la Méditerranée". Il s'agit aussi de "l’appui à des projets d’investissement d’avenir en France et en Méditerranée, initiés notamment par les PME, à travers le Fonds de 100 millions d’euros pour les entrepreneurs issus de la diaspora maghrébine qui sera implanté à Marseille", souligne la Déclaration d'Alger.