Le groupement territorial de la Gendarmerie nationale (GN) d'Alger, organise du 15 au 25 octobre courant, une campagne de sensibilisation à l'interdiction de circuler sur la bande d'arrêt d'urgence à travers les voies rapides, les autoroutes, les points de contrôle et les barrages sur le territoire d'Alger, indique mardi un communiqué de ces services. Organisée en coordination avec les services de la Sûreté nationale, cette campagne intervient en "concrétisation des objectifs tracés par le Commandement de la GN en matière de sécurité routière, et vise à conscientiser les conducteurs de véhicules, tous types confondus", précise le communiqué. Il s'agira par cette campagne d'"accompagner les usagers de la route en les sensibilisant à l'importance d'observer l'interdiction de circuler sur la bande d'arrêt d'urgence sur les voies rapides et les autoroutes, à l'exception des cas d'extrême urgence", a ajouté la même source. Les services de la GN ont rappelé "la dangerosité de l'utilisation de cette bande par certains conducteurs, ce qui entraîne des blocage de la circulatio n routière, voire même des accidents dangereux de la circulation". Des dépliants seront distribués, lors de cette campagne, aux usagers de la route renfermant des conseils et des orientations pour "une conduite plus sûre", tout en rappelant le numéro vert 1055 de la GN et son site "Tariki.dz".