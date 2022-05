Le lieutenant de police, Mezzani Houcine Seif El Islam, a fait savoir que le suspect "avait dérobé des sommes en devises à plusieurs personnes âgées immigrées". Après parachèvement des procédures légales en vigueur, le mis en cause a été déféré devant le procureur de la République territorialement compétent, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, les mêmes services, représentés par la circonscription centre de la brigade criminelle, ont démantelé une bande criminelle spécialisée dans la falsification et faux et usage de faux de documents administratifs, l'escroquerie et l'usurpation d'identité, composée de 3 individus, âgés entre 25 et 35 ans, repris de justice et originaires de la wilaya d'Alger", ajoute-t-on de même source.