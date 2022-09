La brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Sidi Abdellah (Alger) a retrouvé au courant de cette semaine, un enfant disparu et l'a remis à sa famille, a indiqué dimanche un communiqué des services de la Gendarmerie nationale. L'enfant qui s'était égaré a été retrouvé devant la gare de train de Sidi Abdellah, précise la même source. "Suite à un appel téléphonique reçu par le centre des opérations du groupement territorial de la Gendarmerie nationale à Alger via le numéro vert 1055, faisant état de la présence d'un enfant mineur de 12 ans à la gare de train de Sidi Abdellah, les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale se sont rendus sur place et l'ont emmené au siège de la brigade avant de le remettre à sa famille à Ouled Fayet", ajoute le communiqué. Par ailleurs, "la brigade de protection des mineurs relevant de la Gendarmerie nationale d'Alger ont intensifié les opérations de sensibilisation et de prévention contre les fléaux sociaux et contre toutes les formes de délinquance à travers les lieux fréquentés par les mineurs notamment durant l'été. 130 patro uilles et 84 campagnes de sensibilisation ont été effectuées", conclut le communiqué.