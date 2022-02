Dans une déclaration, le directeur général de l'office des parcs des sports et des loisirs d'Alger (OPLA), Mohamed Abdellaoui, a affirmé que la Promenade des "Sablettes" et la forêt du 5 juillet (Ben Aknoun) avaient repris leurs activités mercredi matin après une fermeture de plus de 18 jours en raison de la hausse des cas de contamination à la Covid-19.

Le même responsable a expliqué que cette fermeture provisoire, décidée par les services de la wilaya d'Alger, était une décision "sage", d'autant qu'elle coïncidait avec la suspension des cours dans les établissements scolaires des trois cycles d'enseignement.

En ce qui concerne la Promenade des "Sabelettes", qui connait une grande affluence des visiteurs, accueillant parfois entre 20.000 et 30.000 par jour, et plus de 2.500 véhicules, des mesures préventives "strictes" ont été prises pour assurer la sécurité des citoyens en imposant le respect des gestes barrières notamment le port du masque et distanciation et l'interdiction des rassemblements.

Exceptionnellement, le Jardin d'essais d'El Hamma avait été rouvert dimanche dernier, a indiqué son directeur général, Abdelkrim Boulahia, qui précise que cet espace a connu après la reprise de son activité, une grande affluence soit plus de 1000 visiteurs par jour.

Selon le même responsable, cette mesure exceptionnelle s'explique par le fait que le jardin, en plus d'être un espace de loisirs et de divertissement, accueille des élèves et des enseignants pour des formations en environnement et jardinage, ainsi que les clubs y activant.

Pour rappel, les services de la wilaya d'Alger avaient décidé le 20 janvier dernier la fermeture préventive des espaces de divertissement, de loisirs et de repos dans la wilaya, avec obligation du port du masque à l'extérieur, et dans tous les établissements et structures publics ainsi que dans tous les espaces commerciaux et moyens de transport.