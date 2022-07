Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont arrêté deux individus et saisi 2925 comprimés psychotropes suite au démantèlement d'une bande criminelle organisée, indique vendredi un communiqué des mêmes services.Les services de sûreté de la wilaya d'Alger, représentés par la brigade de la police judiciaire de la circonscription administrative de Bouzareah, "ont traité une affaire de détention et de trafic de comprimés psychotropes dans le cadre d'un réseau criminel organisé", précise le communiqué.L'opération s'est soldée par l'arrestation de deux individus et la saisie de 2925 comprimés psychotropes, un montant de 81.900 Da, deux téléphones portables et un motocycle".Après parachèvement des procédures légales en vigueur, les mis en cause en été déférés devant le Parquet territorialement compétent, conclut la même

