Le dispositif sécuritaire mis en place par la Gendarmerie nationale pour sécuriser les célébrations du nouvel an, à travers la mobilisation des unités opérationnelles fixes et mobiles, a permis "l'arrestation de 13 individus recherchés et la saisie de 8.934 unités de boissons alcoolisées, 3.678 comprimés psychotropes, 13 grammes de cocaïne, 19 grammes de kif traité, une moto, une voiture touristique et un montant de 132.480 DA", a précisé la même source.

"Une fois l'enquête achevée, les individus arrêtés seront présentés devant les juridictions compétentes", a ajouté le communiqué.