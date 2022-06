Les services de la Gendarmerie nationale de Dar El Beida (Alger) ont démantelé un réseau de vente de boissons alcoolisées sans autorisation, a indiqué dimanche un communiqué de ce dispositif de sécurité. L'opération s'inscrit dans le cadre "d'une série d'efforts visant à lutter contre la criminalité, sous toutes ses formes, en application du plan sécuritaire mis en place à cet effet par le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale à Alger, et sur la base d'informations sûres parvenues à la Brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Benzerga, relevant de la section régionale de la Gendarmerie nationale de Dar El Beida, faisant état de la vente par des individus de boissons alcoolisées sans autorisation", précise-t-on de même source. Des mesures légales ont été prises et après obtention d'un mandat de perquisition du Procureur de la République territorialement compétent, une descente a été menée dans l'entrepôt en collaboration avec des membres de la section de sécurité et d'intervention de Bab Ezzouar. L'opération s'est soldée par l'arrestation de trois indi vidus et la saisie de 3393 unités de boissons alcoolisées, trois (03) réfrigérateurs et un montant de 600.000 DA, recettes de la vente. "Après parachèvement des procédures, les mis en cause seront déférés devant les juridictions compétentes pour délit de détention et de trafic de boissons alcoolisées sans autorisation", conclut le communiqué.