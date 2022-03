Pendant plus de trois heures, le concert de clôture a été marqué par la présentation de plusieurs chansons entre styles algérien, afro-américain et africain comme le raï, le chaâbi, le jazz, le blues et le rap, avec la participation de jeunes artistes et chanteurs algériens ainsi que d'autres issus de beaucoup de pays notamment des Etats-Unis, de Tunisie, de Mali, de Libye, et de Mauritanie.

En présence de l'ambassadrice américaine en Algérie, Mme Elizabeth Moore Aubin, le concert a vu la participation du musicien et chanteur Chakib Bouzidi, un des directeurs artistiques et initiateurs de cette manifestation, ainsi que le célèbre batteur Karim Ziad.

La manifestation de la résidence de création musicale "One Beat Sahara" s'était ouverte le 21 février dernier durant deux semaines dans l'oasis de Taghit (wilaya de Bechar) et une semaine à Alger avec la participation de 23 musiciens algériens, américains, et en provenance de plusieurs pays africains.

Organisée par l'ambassade des Etats-Unis en Algérie, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts, cette manifestation vise à assurer une formation de haut niveau aux artistes et produire des œuvres musicales nouvelles et originales et à leur ouvrir de nouvelles perspectives.

Lancée par "Found Sound Nation" en 2012, la résidence artistique "One Beat" rassemble annuellement, pendant un mois, de jeunes artistes talentueux de différents pays pour favoriser la création et sa promotion dans des tournées américaines.