Les services de la sûreté de wilaya d'Alger ont traité, au cours des cinq premiers mois de l'année en cours, dix (10) affaires liées à la criminalité dans les quartiers résidentiels, et procédé à l'arrestation de plus de 110 suspects dont des ressortissants étrangers, et à la saisie d'une grande quantité d'armes blanches, a indiqué ,mardi, un communiqué des mêmes services.

"En application de la loi relative à la lutte contre les bandes de quartier et les foyers de criminalité, les services de la sûreté de wilaya d'Alger luttent contre toutes les formes de criminalité dont le trafic de stupéfiants et les délits de droit commun, à leur tête les bandes de quartier qui créent un climat d'insécurité notamment dans les nouvelles cités", souligne la même source.

Ces services "ont traité, au cours des cinq premiers mois de l'année en cours, dix (10) affaires liées à la criminalité dans les quartiers résidentiels, avec utilisation d'armes blanches prohibées de différents types et tailles ainsi que des fusils à harpon (de chasse marine)".

Les services de la police judiciaire ont arrêté, en coordination permanente et continue avec le parquet territorialement compétent, plus de 110 suspects, dont des ressortissants étrangers, et procédé à la saisie d'une grande quantité d'armes blanches prohibées, notamment des épées et des couteaux de grande taille, des couperets, des poignards et des bâtons, en bois et en fer, ainsi que des machettes et (04) fusils à harpon.

"210 gr de cannabis, 500 comprimés psychotropes, 39 flacons de solution anesthésiante, 19 sachets de marijuana, ainsi qu'une quantité d'héroïne et un montant de plus de 180 millions de centimes, ont été également saisis".