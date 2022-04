L'instruction du ministre est intervenue lors d'une réunion qu'il a présidée avec le directeur général par intérim d'Air Algérie et nombre de ses responsables, en présence de cadres du ministère.

Lors de la réunion, le DG par intérim de la compagnie aérienne nationale a présenté un exposé sur les activités de la compagnie sur les plan organisationnel et opérationnel, ajoute le communiqué.

La rencontre a également permis d'examiner la feuille de route proposée par la compagnie, notamment après l'augmentation du nombre de vols au titre du nouveau programme supplémentaire, adopté par les autorités publiques le 29 mars, ce qui contribuera dans une large mesure à alléger la charge sur cette dernière, en sus de favoriser une reprise progressive de ses activités.

A cet effet, Moundji a insisté sur l'importance de prendre toutes les mesures opérationnelles pour accompagner le programme supplémentaire de vols annoncé et assurer une prise en charge optimale des préoccupations des citoyens, à travers la multiplication des efforts pour augmenter la performance de la compagnie, et partant améliorer les services prodigués aux clients, à travers sa modernisation et la numérisation de ses structures".

Par ailleurs, le ministre a souligné l'impératif "d'élaborer un plan de travail pour le court, moyen et long termes avec une vision claire et des objectifs bien définis, la compagnie étant tenue de compter sur ses propres capacités dans l'exécution de ses plans de développement et de revoir son mode de gestion conformément aux normes internationales", conclut le document.