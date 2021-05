La brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de Mostaganem a réussi à démanteler une bande de trafic de drogue et

de comprimés de psychotropes et de falsification de billets de banque, a-t-on appris dimanche auprès de la sûreté de wilaya.

L’opération a été déclenchée suite à des informations selon lesquelles un des membres de cette bande composée de repris de justice tentait de vendre une quantité de drogue et de comprimés de psychotropes dans un quartier de la ville de Mostaganem, a-t-on indiqué. Après la surveillance du suspect, la perquisition du domicile du mise en cause sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent a permis aux policiers de découvrir 450 comprimés de psychotropes et une plaquette de drogue de 45 grammes, ainsi qu’une arme blanche, a précisé la même source. Une somme de 280.000 dinars a été également saisie lors de cette opération, dont un faux billet de 1.000 DA, a-t-on fait savoir, soulignant que les investigations menées par la BMPJ se sont soldées par l’identification du complice du suspect arrêté, qui se trouve actuellement en état de fuite et fait l’objet de recherches. Accusés de détention de drogue et de comprimés de psychotropes, ainsi que de falsification de billets de monnaie nationale de valeur légale à l’intérieur du territoire national, une procédure judiciaire a été lancée comtre le suspect arrêté, qui sera présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem.