Ont assisté à la cérémonie d'inauguration le président de l'Assemblée populaire communale (P/APC) de Baraki (Alger), ainsi que les directeurs des quatre directions de la capitale de l’Agence nationale d’appui au développement de l’entrepreneuriat (Anade).

Cette manifestation ayant pour thème "L'Anade partage avec vous la joie de l’Aid" a été organisée par les directions Centre, Est, Ouest et Sud d'Alger de l'Anade au niveau du jardin de la commune de Baraki et s'étalera du 25 au 30 avril courant avec la participation de 20 micro-entreprises activant dans le domaine de la confection et de la couture.

"L'exposition sera ouverte durant la journée mais aussi au cours de la soirée", a indiqué le directeur Alger-Centre de l'Anade, Sofiane Guerrat, qui a précisé que cette initiative permettra aux exposants "de présenter des produits locaux de qualité à des prix abordables".

A cet effet, des réductions pouvant atteindre 45% sont appliquées par les exposants qui proposent des vêtements modernes ou traditionnels pour hommes, femmes et enfants, en plus d'ensembles de literie.

Guerrat a ajouté que l'organisation de cette exposition "entre dans le cadre de la nouvelle stratégie prônée par le ministère délégué auprès du Premier ministère chargé des micro-entreprises, à travers la concrétisation de la feuille de route de la direction générale de l'Anade pour l'année 2022 portant sur la coordination avec les APC pour l'organisation de salons locaux".