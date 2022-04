La Direction générale de la Protection civile (DGPC) a appelé, jeudi, les citoyens, notamment les parents, à un maximum de "prudence" et de "vigilance" quant au choix des jouets offerts aux enfants à l'occasion de l'Aid El Fitr pour éviter toute sorte d'accidents.

La Protection civile a souligné, dans un communiqué, que le choix des jouets "doit répondre aux consignes de sécurité, notamment leur adaptation à l'âge des enfants", appelant les parents à "lire et suivre les recommandations liées à l'âge, dont les avertissements, les messages de sécurité et les instructions d'assemblage qui accompagnent le jouet".

Les jouets usés, alerte la Protection civile, peuvent comporter de petites pièces ou présenter d'autres aspects qui les rendent dangereux pour les plus petits, conseillant de surveiller les enfants lorsqu'ils jouent et leur montrer comment utiliser les jouets de façon sûre.

La Protection civile demande également de "retirer et jeter" les emballages des jouets, "comme les sacs et les emballages de plastique, la mousse, les broches et les attaches", mettant en garde que ces articles présentent un risque d'étouffement ou d'étranglement pour les enfants.

Elle a insisté sur la vérification que les jouets "ne présentent aucun danger, comme des pièces desserrées ou brisées et des arêtes vives", et de "réparer ou jeter les jouets qui ne sont pas solides ou endommagés", appelant à tenir les jouets "qui sont en peluche ou en matière souple loin des sources de chaleur, pour éviter que les jouets ne prennent feu", note le même communiqué.

Il est également recommandé aux parents de tenir hors de portée des enfants de moins de trois ans "qui mettent souvent des objets dans leurs bouches", les petits jouets, de petites balles et les billes ou de petites pièces de jouets non fixées ou brisées, pour parer à tout risque d'étouffement.

Les jouets munis de cordes assez longues, en particulier les cordes élastiques ou collantes sont à éviter, souligne la Protection civile, car ces cordes peuvent "s'enrouler autour du cou de l'enfant et l'étrangler".

Les parents doivent s'assurer que " le jouet ne contient pas de bouts pointus ou de bords tranchants, car ils présentent un risque de coupures pour les enfants", ajoute le communiqué de la DGPC.

Par ailleurs, la Protection civile appelle également les conducteurs à respecter "scrupuleusement les pratiques de bonne conduite, notamment le respect du code de la route, réduire la vitesse et éviter les manœuvres dangereuses", note la même source.

Un numéro de secours 14 ou le numéro vert 1021 sont mis à la disposition des citoyens pour appeler les secours en cas d'incident ou d'accident, en précisant la nature du risque, le nombre de victimes et l'adresse exacte pour une prise en charge rapide.