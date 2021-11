Le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Qu Dongyu, a mis en garde contre la menace mondiale "silencieuse" de la résistance aux antimicrobiens et ses répercussions "considérables" sur le secteur agroalimentaire. Dans son allocution prononcée lors de l'ouverture d'un webinaire d'information consacré à ce sujet, organisé par la FAO dans le cadre de la semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens, M. Qu a affirmé que les effets de la résistance aux antimicrobiens conduisaient "à des pertes économiques, à une baisse de la production animale, à la pauvreté, à la faim et à la malnutrition, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire". Lorsqu'ils sont soumis à une exposition répétée aux antibiotiques et autres antimicrobiens, les bactéries, les champignons et d'autres micro-organismes peuvent devenir résistants aux traitements destinés à les détruire ou à les atténuer. Ces traitements perdent alors leur efficacité, ce qui fait craindre l'apparition de "super bactéries" incontrôlables. Chaque année, quelque 700.000 décès sont liés à la résistance aux antimicrobiens, et ce chiffre pourrait grimper en flèche pour atteindre les 10 millions d'ici à 2050 si aucune mesure n'est prise pour atténuer les risques. La résistance aux antimicrobiens présente un risque particulier pour l'agriculture. En effet, le secteur de l'élevage est le principal utilisateur d'antimicrobiens, et l'usage inapproprié ou excessif de ces agents génère une résistance qui décime les élevages et les moyens d'existence qui en dépendent. Les antimicrobiens sont également utilisés pour les cultures, notamment le riz et les tomates, et dans le secteur de l'aquaculture, afin de prévenir les pertes de production."La disponibilité de médicaments efficaces est d'une importance vitale dans les secteurs de la production animale et végétale. Les producteurs, les consommateurs, les investisseurs et les décideurs politiques dans l'ensemble des systèmes agroalimentaires ont tous la responsabilité de mener une lutte efficace contre la résistance aux antimicrobiens, en donnant le bon exemple et en ayant recours à des pratiques optimales", a déclaré le directeur général. Un nouveau plan d'action contre la résistance aux antimicrobiens pour la période 2021-2025, publié vendredi, servira d'orientation pour l'appui apporté par la FAO à ses membres. Le plan énonce les p rincipes clés à savoir la nécessité de disposer de données scientifiques permettant de déterminer et de gérer les risques liés à la résistance aux antimicrobiens avant qu'ils ne provoquent des urgences de grande envergure, l'utilité de la surveillance et de la formation dans le monde entier, et l'importance qu'il y a à inciter les parties prenantes à agir et à leur donner les moyens de passer de la prise de conscience des risques que pose la résistance aux antimicrobiens à l'action.