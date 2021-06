Le ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi a donné, samedi, des instructions fermes pour assurer un approvisionnement régulier en eau potable suivant le programme établi à Alger, insistant sur l'importance de l'augmentation de la production de l'eau pour approvisionner les citoyens et éviter les coupures ou les perturbations, a indiqué un communiqué du ministère. M. Mihoubi a donné ces instructions lors d'une visite au siège de la Société des Eaux et de l'Assainissement d'Alger (SEAAL) en compagnie du wali d'Alger pour déterminer les causes à l'origine des perturbations enregistrées dans la distribution de l'eau", ajoute le communiqué. Le ministre a donné "des instructions fermes aux responsables et techniciens en charge de la production et de la distribution d'eau potable à Alger", lit-on dans le communiqué. Lors d'une réunion au siège de la SEAAL à laquelle ont pris part des cadres et des responsables de la société, M. Mihoubi a mis l'accent sur "le suivi quotidien pour permettre à la société d'assurer un approvisionnement régulier en eau potable suivant le programme établ i à Alger et informer les citoyens via tous les moyens audiovisuels et réseaux sociaux". Par la suite, M. Mihoubi s'est rendu au centre d'appels chargé de répondre aux préoccupations des citoyens, où il a donné des instructions pour "coordonner avec les responsables de la Direction générale de la SEAAL pour permettre à l'administration technique de suivre les plaintes émanant des citoyens". Le ministre s'est rendu ensuite à la station de dessalement d'El Hamma en compagnie du ministre de l'Energie et du wali d'Alger, où des explications exhaustives leur ont été fournies par les techniciens chargés de la gestion de la station lesquels ont été instruits de veiller sur la production pour assurer un approvisionnement en eau aux citoyens et éviter les coupures ou les perturbations", selon le ministère.