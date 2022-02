Le Chef de cabinet au ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, accompagné des autorités locales et de la famille révolutionnaire, a rendu visite, samedi, à Adrar à des moudjahidine, à la veille de la commémoration du 62e anniversaire des essais nucléaires français à Reggane. Cette visite est porteuse de significations profondes, étant un hommage rendu par le peuple algérien à ces moudjahidine qui ont consenti de grands sacrifices lors de l'occupation française pour le recouvrement de la souveraineté du pays, a indiqué le Chef de cabinet au ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, Abdelhafid Khellaf. "Cette halte qui intervient à la veille de la Journée nationale du chahid, tend à renforcer le sens du patriotisme au sein de la société, notamment chez les jeunes pour tirer les enseignements de cette glorieuse épopée et poursuivre le parachèvement du processus d'édification", a affirmé Khellaf. La ville de Reggane abritera, dimanche, la cérémonie de commémoration du 62e anniversaire des essais nucléaires français dans la ré gion de Hamoudia (Reggane), dans le cadre d'un programme du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit. La cérémonie prévoit le dépôt d'une gerbe de fleurs et la lecture de la Fatifa, à la mémoire des valeureux chouhada devant la stèle commémorative de cette tragédie nucléaire sur la place publique au centre-ville de Reggane. Le coup d'envoi du 1er marathon organisé par la Ligue sport et travail de la wilaya d'Adrar sera donné lors de cette manifestation qui prévoit par ailleurs des campagnes de reboisement avec la participation du mouvement associatif. Le programme prévoit également une visite d'inspection dans une annexe du musée du moudjahid dans la commune de Reggane, la pose de la première pierre pour la réalisation d'une annexe de l'école des sourds-muets, la mise en service d'une station de production d'électricité, et l'inauguration d'un réservoir d'eau de 1500 m3, a-t-on appris des autorités locales.