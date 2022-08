Le bilan fait état d'une baisse sensible du nombre d'accidents (-60) et de blessés (-40) avec un même nombre de morts par rapport à la précédente semaine.

Le facteur humain demeure la principale cause des ces accidents (+96%), du fait du non-respect du code de la route et de la distance de sécurité, outre l'excès de vitesse et le manque de concentration et autres raisons liées à l'état du véhicule, ajoute le document.

Dans ce cadre, la DGSN invite, une nouvelle fois, les usagers de la voie publique à la prudence et au respect du code de la route, rappelant les numéros vert 15-48 et de secours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24.