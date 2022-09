Quatre personnes ont trouvé la mort et 211 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus à travers plusieurs wilayas du pays durant les dernières 24 heures, selon un bilan rendu public lundi par la Protection civile. Les unités de la Protection civile ont, en outre, repêché, durant la même période, le corps d'un adolescent de 17 ans décédé noyé, hors les horaires de surveillance du dispositif, à la plage de Sidi Fredj, commune de Staouali, précise la même source. Les mêmes agents ont également procédé à l'extinction de trois incendies urbains et divers à travers les wilayas d'Alger (2 incendies) et Khenchela, ajoute la même communiqué. Par ailleurs, le dispositif de lutte contre les incendies de forêts et récoles est intervenue pour l'extinction de 7 incendies du couvert végétal (02 forêts, un maquis et 04 incendies de récolte), avec des pertes estimées à 03 hectares de forêts, un hectare de maquis, 105 arbres fruitiers et 23 palmiers, conclut la même source.