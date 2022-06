Quatre personnes sont décédées et 176 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures dans plusieurs wilayas du pays, indique lundi un bilan de la Protection civile. Les plongeurs de la Protection civile sont intervenus, durant la même période, pour le repêchage de 3 enfants décédés par noyade dans des réserves d'eau à Ain Defla, Annaba et Mostaganem. Les éléments de la Protection civile sont intervenus, d'autres part, pour l'extinction de 5 incendies urbains et divers, à travers les wilayas d'Alger, Oum El Bouaghi, Tébessa, Relizane et Djanet, ayant causé le décès d'une personne suite à un incendie dans la wilaya de Relizane. A Sétif, une femme est décédée asphyxiée par le monoxyde de carbone, à l'intérieur d'une habitation à Souk El Thenin, alors que des soins de premières urgences ont été prodigués à 4 autres personnes incommodées par le monoxyde de carbone à travers les wilaya de Sétif et de Médéa.