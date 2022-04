34 personnes ont trouvé la mort et 1108 autres ont été blessées à différents degrés de gravité dans 964 accidents survenus la semaine dernière, a indiqué, mardi, un bilan de la Gendarmerie nationale.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Mostaganem où 5 personnes ont trouvé la mort et 23 autres ont été blessées dans 26 accidents de la route, ce qui a nécessité leur évacuation vers les centres hospitaliers.

Les unités de la Protection civile ont mené durant la même période allant du 10 au 16 avril, 653 interventions pour l'extinction de 400 incendies, les plus importants enregistrés dans la wilaya d'Alger où 64 interventions ont été menées pour circonscrire 38 incendies.

Concernant les opérations d'évacuation sanitaire, les mêmes services ont mené 950 interventions pour apporter les premiers soins et évacuer 9222 blessés et malades vers les hôpitaux, outre 5036 interventions dans le cadre de 4468 opérations de secours et d'assistance à 375 personnes en danger.