29 personnes ont trouvé la mort et 1.437 autres ont été blessées dans 1.310 accidents de la circulation survenus à travers différentes régions du pays, durant la période du 23 au 29 octobre dernier, selon un bilan rendu public mercredi par la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de M’sila avec trois personnes décédées et 47 autres blessées suite à 30 accidents de la circulation, précise la même source.

Par ailleurs, les unités de la Protection civile ont effectué 3.241 interventions pour procéder à l'extinction de 2.297 incendies, urbains, industriels et autres, dont les plus importants ont été enregistrés au niveau des wilayas de Tizi-Ouzou (207 incendies), Alger (193 incendies) et Blida (189 incendies), ajoute le communiqué.

Par ailleurs, 15987 interventions ont été effectuées qui ont permis la prise en charge de 15822 blessés et malades traités avant de procéder à leur évacuation vers les structures sanitaires.