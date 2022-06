Le bilan fait état d'une baisse du nombre d'accidents (-44) et de blessés (-57), contre une hausse du nombre de décès (+07), ajoute le document.

Le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents (96%), selon la même source qui cite notamment le non respect du code de la route et de la distance de sécurité, l'excès de vitesse et l'état des véhicules.