21 personnes ont trouvé la mort et 930 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation entre le 5 et le 11 décembre courant suite à 837 accidents de la circulation survenus à travers le territoire national, indique mardi un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Médéa avec 6 personnes décédées sur les lieux de l’accident et 19 autres blessées, suite à 20 accidents de la route, précise la même source.

En outre, les secours de la Protection civile ont effectué 743 interventions pour procéder à l'extinction de 413 incendies urbains, industriels et autres, dont les plus importants ont été enregistrés au niveau de la wilaya d’Alger avec 85 interventions pour l’extinction de 55 incendies.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid19), les unités de la protection civile ont effectué 110 opérations de sensibilisation et 62 autres de désinfections générales à travers les 58 wilayas du pays, ayant touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.