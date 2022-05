Par rapport aux statistiques établies la semaine dernière, le bilan fait état d'une hausse du nombre d'accidents (+60), du nombre de blessés (+56) et du nombre de morts (+11), précise la même source.

Le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents à plus de 98%, notamment pour non-respect du code de la route et de la distance de sécurité, excès de vitesse, fatigue, manque de concentration lors de la conduite et d'autres facteurs liés à l'état du véhicule, selon la même source.