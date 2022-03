Le bilan fait état du recul du nombre d'accidents (-33) et de blessés (-39), contre une hausse du nombre de morts (+1) par rapport à la semaine précédente.

Le facteur humain reste la principale cause de ces accidents (+96%) qui surviennent en raison du non respect du code de la route et de la distance de sécurité, de l'excès de vitesse, du manque de concentration au volant et de l'état des véhicules, selon les données de la Sûreté nationale.

La Direction générale de la Sûreté nationale appelle les usagers de la route à la prudence et au respect du code de la route, rappelant que les numéros vert 1548 et de secours 17 sont à la disposition des citoyens 24h/24.