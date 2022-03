7 personnes ont trouvé la mort et 110 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique lundi un communiqué de la Protection civile. Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 6 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et chauffe-bain à l'intérieur de leurs domiciles (3 à Saida, 2 à El Bayadh et 1 Bordj Bou Arreridj). Les secours Protection civile sont intervenus, en outre, pour éteindre 6 incendies urbains et divers à travers plusieurs wilayas. Un incendie qui s'est déclaré dans un local commercial, dans la commune de Hasnaoua (Bordj Bou Arreridj), a provoqué des blessures à une personne, signale la même source.