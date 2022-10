6 personnes ont trouvé la mort et 363 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers différentes régions du pays durant les dernières 48 heures, selon un bilan publié samedi par la Protection civile. Les agents de la Protection civile ont procédé également à l'extinction de 6 incendies à travers les wilayas de Boumerdès (1), Ouargla (2) et Oran (3). A Oran, les incendies ont fait deux blessés, traités sur place puis évacués vers l'hôpital. En outre, les unités de la Protection civile ont repêché, durant la même période, le corps d'un jeune homme de 28 ans décédé par noyade dans une retenue collinaire dans la commune de Had Sahari (wilaya de Djelfa). A Blida, les agents de la Protection civile ont effectué une opération de sauvetage d'un berger et son troupeau de moutons, cernés par les eaux d'Oued Chiffa, et une autre opération de dégagement d'un véhicule, enlisé dans la boue, ainsi que plusieurs autres opérations d'évacuation d'eaux de pluie à travers les communes de Blida, Mouzaia et Boufarik. A Jijel, des opérations de pompage des eaux de pluie ont été également assurées par les unités de la Protection civile qui sont intervenues à travers quelques quartiers de la commune de Jijel et Taher.