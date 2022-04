Six personnes sont mortes et 136 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique dimanche un communiqué de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Tamanrasset avec 3 personnes décédées et 1autre blessée suite à une collision entre un véhicule léger et un camion, survenue sur la RN 01 commune et daïra de Tamanrasset, précise la même source. D'un autre côté, les agents de la Protection civile de la wilaya de Biskra ont enregistré le décès d'un enfant âgé de 4 ans carbonisé, suite à un incendie qui a été déclaré dans une chambre d'habitation dans la commune de Biskra. Durant la même période, les secours de la Protection civile de la wilaya de Relizane sont intervenus pour prodiguer des soins de premières urgences à 2 personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO, émanant d'un chauffe eau au domicile familial dans la commune de Ben Daoud, indique le communiqué.