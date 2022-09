Quatre personnes ont trouvé la mort et 251 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 dernières heures à travers le territoire national, selon un bilan établi dimanche par les services de la Protection civile. Selon le même bilan, les plongeurs de la Protection civile de la wilaya de Boumerdes sont intervenus pour le repêchage du corps d'un enfant âgé de 10 ans mort noyé en mer à la plage Hadjret Dauphin. A Annaba, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 7 personnes à l'intérieur de leurs domicile incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'un chauffe eau à la rue Bezrad Hocine. Concernant la lutte contre les feux de forêt, de maquis et de récolte, les services de la Protection civile sont intervenus pour l'extinction de 39 incendies de couvert végétal, dont un incendie de forêt (1 ha brûlé), 3 de maquis (4 ha brûlés), 16 de broussaille (7 ha brûlés) et 19 autres de récolte. Les pertes sont estimées à 600 bottes de foin, 378 arbres fruitiers et 45 palmiers, ajoute la même source.