Quatre personnes ont trouvé la mort et 202 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, selon un bilan rendu public dimanche par les services de la Protection civile. Par ailleurs, une personne est décédée par inhalation de monoxyde de carbone émanant d'un chauffage à l'intérieur de sa maison, dans la wilaya de Tébessa, note la même source. Les unités de la Protection civile sont intervenues, d'autre part, pour l’extinction de trois incendies à travers les wilayas de Chlef, Laghouat et Ouargla. Ces incendies ont causé des gènes respiratoires à 15 personnes, évacuées vers des structures sanitaires locales, et provoqué la mort de 3.000 poussins dans un hangar dans la wilaya de Chlef.