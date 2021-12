35 personnes ont trouvé la mort et 1019 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers le territoire national, durant la semaine comprise entre les 28 novembre et 4 décembre 2021, indique mardi un communiqué de la Direction générale de la Protection civile (DGPC).

Le bilan le plus lourd a été déploré dans la wilaya d'Illizi, avec 5 personnes décédées et 1 autre blessée, suite à trois accidents de la route, précise la même source.

S'agissant des activités de lutte contre la propagation de la Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 80 opérations de sensibilisation à travers 58 wilayas, rappelant aux citoyens la nécessité du respect du confinement et de la distanciation physique.

En outre, 66 autres opérations de désinfection générale ont été menées dans 58 wilayas, ciblant l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, ajoute-t-on.

Dans le registre des opérations diverses, 5549 interventions ont été exécutées, durant la même période, dont 4531 opérations d’assistance aux personnes, ainsi que le sauvetage de 351 personnes en danger.

Enfin, les éléments de la Protection civile ont effectué 709 interventions pour procéder à l'extinction de 435 incendies urbains, industriels et autres, les plus importants (49 incendies) étant enregistrés dans la wilaya d’Alger, conclut la DGPC.