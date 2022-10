30 personnes ont trouvé la mort et 1.410 autres ont été blessées dans 1.162 accidents de la circulation survenus durant la période du 16 au 22 octobre à travers plusieurs wilayas du pays, indique mardi un communiqué de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Médéa où 9 personnes ont perdu la vie et 29 autres ont été blessées dans 26 accidents de la circulation, précise la même source. Les secours de la Protection civile ont procédé, par ailleurs, à l'extinction de 1.466 incendies, urbains, industriels et autres, dont les plus importants ont été enregistrés au niveau des wilayas de Tizi Ouzou (143), Jijel (91) et Blida (87). Les unités de la Protection civile ont effectué, en outre, 5.465 interventions pour le sauvetage de 499 personnes en situation de danger et l'exécution de 4.765 opérations diverses d'assistance.