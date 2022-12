Trois (3) personnes ont trouvé la mort et 265 autres ont été blessées dans 231 accidents de la circulation survenus à travers plusieurs régions du pays durant les dernières 48 heures, selon un bilan publié samedi par la Protection civile. Selon le même bilan, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins à 27 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et chauffe-bains dans les wilayas d'Alger (1 personne), Bordj Bou Arreridj (2), Boumerdes (2), Médéa (2), Sétif (2), Souk-Ahras (2), Saida (2), Béchar (3), Bouira (4), Blida (4) et Constantine (3).