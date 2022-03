Présidant lundi par visio-conférence une réunion avec les directeurs de la santé des wilayas à laquelle ont pris part des cadres de l'administration centrale ainsi que des membres du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, M. Benbouzid a souligné la nécessité d'accélérer le rythme de réalisation et de livraison des projets des centres d'urgences médico-chirurgicales, toutes spécialités confondues, à l'instar du centre de Oued Tlélat à Oran et de celui en cours de réalisation dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj.

Lors de cette réunion d'évaluation hebdomadaire, le ministre s'est dit rassuré par le contrôle de la situation épidémiologique actuelle, suite à la baisse sensible du nombre des cas de contamination au coronavirus (Covid-19).

Après avoir écouté les exposés de directeurs de la santé de wilayas concernant les directives et instructions qui leur ont été données concernant la reprise graduelle des différentes activités et des projets déjà lancés, le ministre a souligné la nécessité d'accorder la priorité aux services des urgences dans les programmes de réaménagement.

Evoquant les structures de santé de proximité, M. Benbouzid a appelé les directeurs de la santé des wilayas à mettre en place des programmes de réaménagement de ces polycliniques en assurant le matériel et les équipements nécessaires, et à opérer les changements nécessaires au niveau des établissements, à l'instar de l'augmentation du nombre de lits de maternité en récupérant ceux non utilisés et en accordant à ces services la priorité notamment dans les communes dépourvues de cliniques privées d'accouchement.