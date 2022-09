Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a décidé d'abroger l'instruction portant interdiction de la possibilité du report de consommation des bourses de perfectionnement à l'étranger, et ce, pour en réponse à une revendication exprimée par la Fédération nationale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a indiqué mardi un communiqué du ministère."Baddari a répondu favorablement à une revendication exprimée par le SG de la Fédération nationale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Messaoud Amrana en abrogeant l'instruction relative à l'interdiction du report de consommation des bourses de perfectionnement à l'étranger", précise la même source."Les enseignants concernés par ces bourses avaient exprimé leur mécontentement quant à la teneur de l'instruction en question compte tenu des conditions que traversait l'Algérie et le monde entier, marquées notamment par la suspension des vols vers les pays qu'ils ont choisis pour suivre leurs stages", ajoute la même source.Pour sa part, Mohamed Dehmani, membre du Bureau national de la Fédération chargé de l'information a fait part de la satisfaction des enseignants pour cette décision qui dénote la compréhension du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique des revendications de ces collègues, mais adresse aussi plusieurs messages sur la satisfaction des différentes revendications socioprofessionnelles des enseignants universitaires. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de ses engagements, énumérés dans le message adressé par le ministre à la communauté universitaire, dès sa nomination à la tête du secteur par le Président de la République jeudi dernier.Le ministre a affirmé, dans son message, qu'il mettra toute son expérience au service de l'Algérie et l'université et adoptera le dialogue, la concertation et le partenariat dans la mise en œuvre de son programme qui s'inscrit dans le cadre de la concrétisation du plan d'action du gouvernement et en exécution du programme du Président de la République.