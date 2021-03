La CNEP- Banque a annoncé mardi, dans un communiqué, sa décision d'ouvrir de nouvelles agences dans les chefs-lieux des 10 nouvelles wilayas, situées au Sud du pays, qui distribueront l'ensemble de la gamme des produits classiques de la banque et seront aussi dotées de fenêtres de la finance islamique.

Se disant soucieuse de se rapprocher de ses clients, la CNEP-Banque,a annoncé "la décision de sa direction générale d'ouvrir de nouvelles agences dans les chefs-lieux des 10 nouvelles wilayas d'Algérie", précise la même source.

ll s'agit des wilayas de Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Béni Abbès, Ouled Djellal, In salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M'Ghair, et El Menia.

"Ces agences qui distribueront l'ensemble de la gamme des produits classiques de la banque, seront aussi dotées de fenêtres de la finance islamique pour commercialiser ses nouveaux produits", a fait savoir la CNEP- Banque.

Elles viendront ainsi enrichir le réseau de cette banque qui compte 219 agences.