La neuvième édition du festival culturel local de la musique et de la chanson du M’Zab se tiendra du 25 au 28 décembre prochain à Ghardaïa, a-t-on appris lundi auprès de la direction de la culture et des arts de la wilaya.

''Cette nouvelle édition qui devra réunir une pléiade de troupes artistiques et de jeunes talents ainsi que des groupes de musique issus des différentes contrées de la wilaya sera une occasion pour faire connaître au public les subtilités de la très belle musique et chanson du M’Zab'', a indiqué le directeur du secteur, Abdeldjabar Belahcen.

"Cet événement ambitionne de faire renaître le patrimoine immatériel du M’Zab afin de lui donner la place qui lui échoit et de capitaliser les acquis des précédentes éditions afin de mettre en valeur les jeunes talents et les jeunes artistes de la région", a souligné, M. Belahcen, également commissaire du festival.

Cette manifestation culturelle et artistique prévoit une multitude d’activités culturelles, des conférences et tables rondes sur la chanson ainsi que des soirées artistiques et poétiques pour le grand bonheur des mélomanes et autres férus de la musique et chants du M’Zab.

Ce rendez-vous musical qui coïncide avec les activités touristiques de fin d’année, se veut une occasion pour célébrer l’identité culturelle locale et sera également marqué par des cérémonies en hommage aux grands noms de cet art sublime de la chanson du M’Zab.

La 1ère édition de ce festival s’était déroulée en mai 2009, avec la participation de plus d’une vingtaine de troupes, d’artistes et de jeunes talents de la wilaya de Ghardaïa.

Ce festival de la culturel locale du M’Zab est considéré comme l’un des événements artistiques majeurs organisés à Ghardaïa afin de promouvoir et de pérenniser le patrimoine immatériel local et national et constitue également une occasion pour mettre en valeur le patrimoine matériel classé et les potentialités touristiques de la région.