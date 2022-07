Le nombre de partenariats conclus par la direction de la formation et de l'enseignement professionnels de Boumerdes et les autres différents organismes et services administratifs, au cours des deux dernières années, s'élève à 90 accords dans divers domaines, a-t-on appris, samedi, de cette direction. Le directeur du secteur, Cherifi Mohamed a indiqué, que la signature de ces 90 accords qui s'inscrivent dans le cadre du partenariat avec les différents secteurs, s'est déroulée depuis l'année 2020 à ce jour, faisant état de l'existence d'autres accords dont la signature est en cours de préparation avec différentes parties. Pour M. Cherifi, l'accord de partenariat conclu avec la direction des services agricoles se veut l'un des accords les plus importants, sanctionné par la formation de près de 1.040 fellahs dans les métiers agricoles et l'aqualculture intégrée à l'agriculture.