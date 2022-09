Soixante-treize Palestiniens ont perdu la vie à la suite de négligences médicales dans les prisons d'occupation sionistes depuis 1967, selon une organisation palestinienne de défense des droits de l'Homme. "73 prisonniers sont tombés en martyrs dans les prisons de l'occupation en raison de la politique de négligence médicale depuis 1967", a indiqué samedi le Club des prisonniers palestiniens dans un communiqué, expliquant que ceux-ci font partie des "231 martyrs du mouvement des prisonniers depuis 1967, et le dernier d'entre eux était Saadia Faraj Allah, qui a été tuée en juillet de cette année, à la suite de cette politique". Le Club a souligné en outre que l'occupation "continue de détenir les corps de 9 prisonniers qui sont morts ou ont été tués pendant leur détention". Et de poursuivre : "La question des prisonniers présentant des soucis de santé a pris de l'ampleur au cours des dernières années, car le crime de négligence médicale, ainsi que la politique de torture, ont constitué les principales politiques qui ont conduit à la mort des prisonniers". D'après la source, "environ 600 prisonniers malades qui sont actuellement détenus dans les prisons d'occupation sont confrontés à des conditions de santé difficiles, dont environ 200 sont atteints de maladies chroniques, et 23 souffrent de cancers". Il a ajouté que "l'état de santé du prisonnier Nasser Abou Hamid est le cas qui inquiète le plus. Ce dernier fait face au danger de mort à tout moment". Selon le Club, Abou Hamid souffrait d'un cancer du poumon et n'a pas été relâché malgré l'existence d'un rapport médical recommandant sa libération. Abou Hamid (50 ans) a passé environ 30 ans en détention, et sa dernière arrestation remonte à 2002, selon le club. L'ONG a souligné que "six cas de cancer ont été enregistrés parmi les détenus durant la période allant d'août 2021 à juin 2022". Il a déclaré qu'"environ 18 prisonniers malades et blessés sont actuellement détenus dans des conditions déplorables". Selon le Club, Abou Hamid souffrait d'un cancer du poumon et n'a pas été relâché malgré l'existence d'un rapport médical recommandant sa libération. Abou Hamid (50 ans) a passé environ 30 ans en détention, et sa dernière arrestation remonte à 2002, selon le club. L'ONG a souligné que "six cas de cancer ont été enregistrés parmi les détenus durant la période allant d'août 2021 à juin 2022". Il a déclaré qu'"environ 18 prisonniers malades et blessés sont actuellement détenus dans des conditions déplorables". Le nombre de détenus palestiniens dans les prisons sionistes est d'environ 4.550, selon les données officielles palestiniennes.